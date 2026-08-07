Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Cultura

Mariana Rios desabafa após passar por 2ª perda gestacional: ‘Parecia um milagre’

Atriz revelou que está em um longo período de tentativas e já havia feito até uma fertilização in vitro

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 11h44
A atriz Mariana Rios
A atriz Mariana Rios  (Reprodução/Instagram)
Continua após publicidade
Mariana Rios desabafa após passar por 2ª perda gestacional: ‘Parecia um milagre’ Priorizar nos meus resultados Google

Na noite desta quinta-feira, 6, Mariana Rios compartilhou um vídeo emotivo em seu perfil no Instagram para comunicar que sofreu uma perda gestacional algumas semanas após descobrir uma nova gravidez. A atriz revelou que engravidou naturalmente depois de um longo período de tentativas e da realização de uma fertilização in vitro, que gerou seu primeiro filho Palo, fruto do relacionamento com o empresário Juca Diniz.

A atriz contou que recebeu a confirmação do teste positivo em 19 de julho, o que fez com que o casal comemorasse a notícia ao lado de familiares e amigos por chamada de vídeo, ainda que ela tivesse receio de a gestação não evoluir. “Depois de tanto tempo tentando, depois de todo o processo da FIV, aquele positivo parecia um milagre”, começou o desabafo. “A gente comemorou muito, eu e o João. A gente riu, se emocionou, falou com a família inteira e uns amigos mais próximos. E, por alguns minutos, só existia felicidade. Aí, quando tudo se acalmou, eu sentei do lado do João e falei: ‘Aconteça o que acontecer, eu quero que a gente nunca se esqueça dessa sensação que a gente tá vivendo agora, porque essa sensação já é um presente!'”, prosseguiu.

Em 2020, Mariana sofreu um aborto espontâneo, na época em um relacionamento com Lucas Kalil. No relato compartilhado ontem, ela contou que decidiu entregar o futuro da gestação à fé: “Na semana seguinte, alguns exames mostraram que a gravidez não estava evoluindo. E, por mais difícil que fosse aquele momento, meu coração estava em paz. Naquele instante eu entendi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer: muita gente acha que fé significa que Deus vai realizar o que a gente quer naquele momento. Pra mim, fé é confiar que ele enxerga o que eu não consigo ver. A benção pode estar também naquilo que não acontece, que não se realiza”, disse.

Mariana é mãe de Palo, de sete meses, e desde o nascimento do filho vem compartilhando nas redes sociais o desejo de ampliar a família e engravidar novamente.

Siga
Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Aborto
atriz
filho
Gravidez
Mariana Rios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).