Mariana Rios desabafa após passar por 2ª perda gestacional: ‘Parecia um milagre’

Na noite desta quinta-feira, 6, Mariana Rios compartilhou um vídeo emotivo em seu perfil no Instagram para comunicar que sofreu uma perda gestacional algumas semanas após descobrir uma nova gravidez. A atriz revelou que engravidou naturalmente depois de um longo período de tentativas e da realização de uma fertilização in vitro, que gerou seu primeiro filho Palo, fruto do relacionamento com o empresário Juca Diniz.

A atriz contou que recebeu a confirmação do teste positivo em 19 de julho, o que fez com que o casal comemorasse a notícia ao lado de familiares e amigos por chamada de vídeo, ainda que ela tivesse receio de a gestação não evoluir. “Depois de tanto tempo tentando, depois de todo o processo da FIV, aquele positivo parecia um milagre”, começou o desabafo. “A gente comemorou muito, eu e o João. A gente riu, se emocionou, falou com a família inteira e uns amigos mais próximos. E, por alguns minutos, só existia felicidade. Aí, quando tudo se acalmou, eu sentei do lado do João e falei: ‘Aconteça o que acontecer, eu quero que a gente nunca se esqueça dessa sensação que a gente tá vivendo agora, porque essa sensação já é um presente!'”, prosseguiu.

Em 2020, Mariana sofreu um aborto espontâneo, na época em um relacionamento com Lucas Kalil. No relato compartilhado ontem, ela contou que decidiu entregar o futuro da gestação à fé: “Na semana seguinte, alguns exames mostraram que a gravidez não estava evoluindo. E, por mais difícil que fosse aquele momento, meu coração estava em paz. Naquele instante eu entendi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer: muita gente acha que fé significa que Deus vai realizar o que a gente quer naquele momento. Pra mim, fé é confiar que ele enxerga o que eu não consigo ver. A benção pode estar também naquilo que não acontece, que não se realiza”, disse.

Mariana é mãe de Palo, de sete meses, e desde o nascimento do filho vem compartilhando nas redes sociais o desejo de ampliar a família e engravidar novamente.

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