Mariana Belém, Nadia Bochi, André D’Lucca vão debater sobre ‘quarentões’ contra o etarismo

O videocast Estúdio50tão, já um sucesso nas plataformas de streaming de áudio, apresentará um novo formato na próxima temporada. Deixando de lado episódios longos, o projeto pretende reunir 21 especialistas, personalidades e executivos de 40 anos ou mais. Os convidados vão debater com o apresentador Alberto G. Martins a relação com o espelho e a aceitação estética na era das redes sociais, a preparação para transições hormonais e biológicas.

A segunda temporada será chamada de Quase lá com… e terá a presença de Mariana Belém, Nadia Bochi, André D’Lucca, entre outros. “É um convite para que os quarentões comecem a planejar o seu futuro de maneira enérgica e acolhedora. É a ponte necessária entre o ápice produtivo e a longevidade consciente, provando que não há prazo de validade para nossos planos de vida”, conta o idealizador.

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