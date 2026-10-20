Mariah Carey vence processo movido pelo irmão por difamação

A cantora Mariah Carey venceu um processo de difamação movido por seu irmão, Morgan, nesta segunda-feira, 19. Informações divulgadas pelo portal americano Billboard apontam que a Justiça americana não acatou o pedido do autor, que alegava estar sendo difamado na biografia de Mariah, The Meaning of Mariah Carey, onde ela cita que o irmão vendia cocaína e cumpriu pena na prisão.

“O Tribunal conclui que o autor não demonstrou de forma suficiente a malícia real por parte da ré”, disse a juíza Leslie A. Stroth, responsável pela decisão. A magistrada afastou as questões levantadas por Morgan acerca da escolha de Mariah em publicar o material, e afirmou que “o autor não apresenta nenhuma prova de que a ré tenha feito tais declarações sabendo de sua falsidade ou com descaso temerário pela verdade”.

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