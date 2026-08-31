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Cultura

Maria Montessori: “Não consideramos disciplinado um indivíduo quando ele se tornou mudo e imóvel, aniquilado”

Médica, educadora e pedagoga italiana revolucionou o ensino infantil

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 18h38 | Atualizado em 31 ago 2026, 18h40
Mulher de meia-idade sorrindo, usando chapéu e casaco de pele, ao lado de um homem de bigode e chapéu, em preto e branco
Maria Montessori (Reprodução/Getty Images)
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“A disciplina deve ser ativa. Não consideramos disciplinado um indivíduo quando ele se tornou mudo e imóvel… Esse é um indivíduo aniquilado, não disciplinado. Nós chamamos de disciplinado um indivíduo que é senhor de si mesmo.”

Maria Montessori, educadora e médica italiana (1870-1952)

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Quem foi Maria Montessori?

Maria Montessori foi uma médica, educadora e pedagoga italiana que revolucionou o ensino infantil ao desenvolver um método baseado na autonomia, na liberdade com responsabilidade e no respeito ao ritmo de aprendizagem de cada criança. Nascida em 1870, em Chiaravalle, na Itália, formou-se em medicina pela Universidade de Roma em 1896, tornando-se uma das primeiras mulheres do país a obter o diploma. O trabalho inicial com crianças com deficiência intelectual despertou seu interesse pela educação e ajudou a moldar uma concepção inovadora sobre o desenvolvimento infantil.

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Em 1907, Montessori abriu em Roma a primeira Casa dei Bambini — ou Casa das Crianças —, onde colocou em prática suas ideias com alunos de famílias de baixa renda. Em vez de aulas centradas na autoridade do professor, criou ambientes preparados para que as crianças pudessem explorar materiais, realizar tarefas e aprender de maneira mais independente. A observação do comportamento dos alunos tornou-se um dos fundamentos de seu método: caberia ao educador orientar e oferecer condições adequadas para o aprendizado, evitando interferências desnecessárias no processo de descoberta da criança.

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O sucesso da experiência transformou Montessori em uma referência internacional. Seu método espalhou-se pela Europa, pelos Estados Unidos e por outros países e permanece presente em escolas de diversas partes do mundo. Durante a ascensão do fascismo italiano, entrou em conflito com o regime de Benito Mussolini e passou longos períodos fora da Itália, inclusive na Índia, onde aprofundou suas reflexões sobre educação e paz. Indicada três vezes ao Prêmio Nobel da Paz, Maria Montessori morreu em 1952, aos 81 anos, na Holanda, deixando um legado que ultrapassou as salas de aula e ajudou a transformar a maneira como a infância e a capacidade de aprendizado das crianças são compreendidas.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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