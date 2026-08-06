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Cultura

Maria Helena aconselha Manoel: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quinta, 6

Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 06h00
Niara e Alika em 'A Nobreza do Amor', novela das 6 da Globo
Niara e Alika em 'A Nobreza do Amor', novela das 6 da Globo (TV Globo/Reprodução)
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Maria Helena aconselha Manoel: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quinta, 6 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 114 – quinta-feira, 6

Omar afirma a Tonho que lutará pelo amor de Alika. Salma repreende Miguel e Fátima por terem sido rudes com Omar. Maria Helena aconselha Manoel sobre seu namoro com Ana Maria. Pressionado, Bakari revela a Jendal que Chinua esteve em terras inimigas. Omar pede que Alika o acompanhe até a agência bancária. Chinua alerta Dumi, Akin e Ladisa sobre as desconfianças de Jendal, que sonda Pascoal sobre seu conselheiro. Chinua sugere que Kênia reveja sua decisão de se juntar aos rebeldes. Virgínia chantageia Sebastião para que o rapaz descubra tudo sobre Omar.

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TAGS:
A Nobreza do Amor
Globo
Resumo de novela
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