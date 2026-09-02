Maria Flor: ‘Não é só o homem, a humanidade está em crise nos seus papéis’

Maria Flor, 42 anos, é a convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku). Em cartaz com a peça O Filho, no Teatro do Copacabana Palace, no Rio, ela fala, entre outros assuntos, como enxerga a crise da masculinidade nos tempos atuais.

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“Não é só o homem, acho que a humanidade está em crise, uma crise muito grande. É uma falta de entendimento dos nossos papéis e de como pode também rever esses papéis, tanto o masculino quanto o feminino. Tem gente propondo que se volte atrás e diga: ‘não, o lugar da mulher é em casa, cuidando dos filhos, o lugar do homem é sendo provedor e trabalhando’. Como a gente olha para isso e fala: ‘não, espera aí, isso é muito sério, é arriscado, a gente não pode voltar para esse lugar’. Mas é assustador que algumas pessoas estejam propondo isso como ideia de vida. É aprisionar tanto o homem quanto a mulher em lugares pouco curiosos em relação à vida. (…) É pequeno, é triste, emburrece como sociedade, como ser humano, como país”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimento: Hotel Nacional e Elev Comunicação / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).