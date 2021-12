“Maria, finalmente, tem mais voz”, diz atriz Rachel Zegler

Você superou 30 000 candidatas para o papel de Maria. Como foi esse processo? Difícil. Foi um intensivo de um ano, com muitos aprendizados ao lado de ídolos, como Spielberg.

Como compara essa nova versão com a de 1961? Maria, finalmente, tem mais voz e atitude. No anterior, ela era retratada a partir de seu relacionamento com os homens, seja no romance com Tony, seja na submissão ao irmão mais velho. Agora, a personalidade dela e suas crenças ganharam espaço.

Amor, Sublime Amor foi um marco para latinos nos Estados Unidos. Como enxerga esse legado? Sempre me esforcei para me manter conectada com minha raízes. Adoro Shakira e Sofía Vergara, entre outras latinas. Rita Moreno abriu portas para todas nós na primeira versão desse musical, e foi uma honra contracenar com ela.

