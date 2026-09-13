Maria Bethânia faz o ‘L’ e declara: ‘Eu voto Lula presidente’
Cantora se apresentou no Coala Festival neste sábado, 12
Maria Bethânia não escondeu as preferências políticas durante a apresentação no Coala Festival, em São Paulo. Respondendo a um coro do público em apoio a Lula, a cantora fez um “L” com a mão, neste sábado, 12, e declarou: “Eu voto Lula presidente”.
EU VOTO LULA PRESIDENTE pic.twitter.com/AXKx9h3wj7
— no context maria bethânia (@oocmaribeth) September 13, 2026
Principal atração do festival, Bethânia apresentou as principais músicas da carreira durante a noite, incluindo Reconvexo, Os Mais Doces dos Bárbaros e Fé Cega Faca Amolada.
Antes de Maria Bethânia, o Coala contou com shows de Emicida, Cícero com Duda Beat, Rubel e Zeca Veloso. O festival continua neste domingo, 13, com participações de Seu Jorge, Criolo e João Gomes.