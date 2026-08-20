Maria Bethânia fala da sua experiência entre fé católica e candomblé

Maria Bethânia revisitou lembranças de sua formação religiosa e contou como a relação com a fé mudou ao longo dos anos. Criada em um colégio de freiras, a cantora afirmou que se sentia diante de uma visão de Deus como uma figura “condenadora” e que, por isso, acabou se aproximando mais de Nossa Senhora.

“Fui forçada um pouco porque havia um exagero de Deus. Tudo Deus reclama, não gosta. Eu fiquei mais próxima de Nossa Senhora, mais humana e compreensível”, afirmou a cantora, em participação no Conversa com Bial, na Globo.

Mais tarde, por escolha própria, Bethânia buscou conhecer o candomblé. “Eu quis entender aquela maneira tão diferente da igreja católica, que no meu tempo era em latim”, explicou. Na sequência, ela contou que se apaixonou pela beleza, pelos rituais, pela comida, pelos cânticos e pela atmosfera das celebrações: “Uma coisa tão linda, tão mágico. Fiquei apaixonada”.

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