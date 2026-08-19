Maria Bethânia corrige Pedro Bial em confusão de orixás de Gilberto Gil
Equivoco de apresentador ocorreu durante programa Conversa com Bial
Depois de Pedro Bial se equivocar ao nomear Xangô como o orixá de Gilberto Gil, a cantora Maria Bethânia aproveitou sua participação no Conversa com Bial para corrigir o apresentador, apontando que Gil é, na verdade, de Logunedé. O episódio aconteceu nesta terça-feira, 18, quanto Bethânia participou do talk show ao lado do comediante Paulo Vieira, e repercutiu entre os fãs.
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Tudo começou em uma conversa sobre religiosidade entre o trio, onde Bial afirmou que Bethânia era de Iansã e Paulo era de Xangô, assim como Gil. Ao ouvir o nome do companheiro de seu parceiro musical de longa data, a artista de imediato respondeu: “Gil, Giberto Gil? Gil é de Logunedé”. A correção abriu espaço para que Paulo Vieira brincasse com o tema, afirmando que era “o maior furo recente da televisão brasileira”, gerando risadas de todos.
Na sequência, Bethânia afirma entender a confusão de Bial devido a notória relação entre Gil e Xangô, com o músico ocupando o posto de Obá do orixá no terreiro Ilê Axé Opó Afonjá. “Durante a vida toda ele usou o machado de Xangô na roupa, e sempre disseram que ele era (…) Mas no (terreiro) Gantois, a mãe menininha deu o santo dele: Logunedé”, explicou a artista.