Maria Bethânia corrige Pedro Bial em confusão de orixás de Gilberto Gil

Depois de Pedro Bial se equivocar ao nomear Xangô como o orixá de Gilberto Gil, a cantora Maria Bethânia aproveitou sua participação no Conversa com Bial para corrigir o apresentador, apontando que Gil é, na verdade, de Logunedé. O episódio aconteceu nesta terça-feira, 18, quanto Bethânia participou do talk show ao lado do comediante Paulo Vieira, e repercutiu entre os fãs.

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Tudo começou em uma conversa sobre religiosidade entre o trio, onde Bial afirmou que Bethânia era de Iansã e Paulo era de Xangô, assim como Gil. Ao ouvir o nome do companheiro de seu parceiro musical de longa data, a artista de imediato respondeu: “Gil, Giberto Gil? Gil é de Logunedé”. A correção abriu espaço para que Paulo Vieira brincasse com o tema, afirmando que era “o maior furo recente da televisão brasileira”, gerando risadas de todos.

Na sequência, Bethânia afirma entender a confusão de Bial devido a notória relação entre Gil e Xangô, com o músico ocupando o posto de Obá do orixá no terreiro Ilê Axé Opó Afonjá. “Durante a vida toda ele usou o machado de Xangô na roupa, e sempre disseram que ele era (…) Mas no (terreiro) Gantois, a mãe menininha deu o santo dele: Logunedé”, explicou a artista.

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