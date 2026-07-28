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Cultura

Mari Jasca lança álbum com versões ao vivo e músicas inéditas

Cantora apresenta interpretações de músicas de Gonzaguinha, Chico Buarque, Djavan e Jacob do Bandolim

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 18h30 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h25
Banda musical ao ar livre, com uma mulher de vestido laranja cantando e tocando violão no centro, braços abertos. À esquerda, um homem de óculos escuros e cabelo afro toca teclado. Outra mulher toca percussão. À direita, dois homens tocam bateria e violão. Flores vermelhas decoram o palco improvisado no chão de terra, sob céu azul claro.
Mari Jasca gravou álbum em Búzios, onde nasceu  (./Divulgação)
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A cantora, compositora e multi-instrumentista Mari Jasca lança na próxima quinta-feira o álbum “Disparada – Ao Vivo em Búzios”, que reúne gravações ao vivo do seu primeiro disco junto com músicas inéditas.

As novas canções incluem uma mescla de clássicos, como uma união de “Eu Apenas Queria Que Você Soubesse” (Gonzaguinha) e “Flor de Ir Embora” (Fátima Guedes) e outra reunindo Tanta Saudade (Chico Buarque e Djavan) com Santa Morena (Jacob do Bandolim).

A turnê de lançamento está prevista para outubro e novembro.

“É muito especial poder trazer esses grandes nomes da música brasileira e latina, que eu admiro muito, em um álbum que apresenta minhas primeiras composições, várias delas nascidas em Búzios, com sotaque latino e cheiro de mar”, ressalta Mari.

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Ao lado da cantora, participam do projeto Luiz Otávio (teclados e vocais), Maju Nunes (percussões e vocais), Lucas Videla (percussões) e Gabriel Quinto (cordas e vocais). A direção criativa é da sua irmã, a atriz e diretora Natasha Jascalevich.

Mari Jasca já dividiu palco com Mônica Salmaso, Marina Sena e Chitãozinho & Xororó e colaborou com Carlinhos Brown, Geraldo Azevedo, Mestrinho e Ivan Lins. A artista também se apresentou nos festivais Doce Maravilha e Rock the Mountain.

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