Mari Jasca lança álbum com versões ao vivo e músicas inéditas

A cantora, compositora e multi-instrumentista Mari Jasca lança na próxima quinta-feira o álbum “Disparada – Ao Vivo em Búzios”, que reúne gravações ao vivo do seu primeiro disco junto com músicas inéditas.

As novas canções incluem uma mescla de clássicos, como uma união de “Eu Apenas Queria Que Você Soubesse” (Gonzaguinha) e “Flor de Ir Embora” (Fátima Guedes) e outra reunindo Tanta Saudade (Chico Buarque e Djavan) com Santa Morena (Jacob do Bandolim).

A turnê de lançamento está prevista para outubro e novembro.

“É muito especial poder trazer esses grandes nomes da música brasileira e latina, que eu admiro muito, em um álbum que apresenta minhas primeiras composições, várias delas nascidas em Búzios, com sotaque latino e cheiro de mar”, ressalta Mari.

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Ao lado da cantora, participam do projeto Luiz Otávio (teclados e vocais), Maju Nunes (percussões e vocais), Lucas Videla (percussões) e Gabriel Quinto (cordas e vocais). A direção criativa é da sua irmã, a atriz e diretora Natasha Jascalevich.

Mari Jasca já dividiu palco com Mônica Salmaso, Marina Sena e Chitãozinho & Xororó e colaborou com Carlinhos Brown, Geraldo Azevedo, Mestrinho e Ivan Lins. A artista também se apresentou nos festivais Doce Maravilha e Rock the Mountain.