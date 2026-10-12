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Cultura

Margô confidencia a Lucas que teme estar doente: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 12/10

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 06h00
Homem negro de dreads e barba, óculos, camiseta vermelha, blazer bege e calça clara, com bolsa marrom a tiracolo, encostado em árvore, com paisagem urbana e mar ao fundo
Amaury Lorenzo (Fabio Rocha/TV Globo)
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Margô confidencia a Lucas que teme estar doente: confira resumo de Por Você nesta segunda-feira, 12/10 Priorize VEJA no Google

Capítulo 49 – dia 12, segunda-feira

Leandra aceita o pedido de casamento de Vitor. Margô confidencia a Lucas que teme estar doente. Gabriel questiona o preconceito de Vanessa em relação ao casamento entre Leandra e Vitor. Juarez conversa com Peixe sobre o namoro com Dalila. Bela atende Margô. Próspero se emociona ao contar para Dalva sobre seu dia de trabalho com Melinda. Clemente decide se voluntariar para atuar com Melinda na palhaçaria. Maike decide abrir uma barraca de crepe e Toy se incomoda com a concorrência. Toy descobre que Leandra ficou noiva de Vitor. Na noite de karaokê no bar de Próspero, Juarez se desespera diante de uma descoberta.

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Resumo de novela
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