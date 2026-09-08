Margareth Menezes apresenta namorada em noite de Elton John no Rock in Rio
Ministra da Cultura marcou presença no quarto dia do festival
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, marcou presença no quarto dia do Rock in Rio, nesta segunda-feira, 7. A cantora chegou ao festival acompanhada da namorada, Juliana, em uma rara aparição pública das duas.
Fã declarada de Elton John, Margareth revelou que estava especialmente interessada no show do britânico e na apresentação de Gilberto Gil, que subiu ao Palco Mundo antes da atração principal.
Ao ser questionada sobre quem havia levado ao Rock in Rio, a ministra respondeu com bom humor: “Já trouxe. Minha namorada”, disse, seguindo de mãos dadas para acompanhar os shows.
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