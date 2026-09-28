Margaret Qualley e Sabrina Carpenter se unem a Tom Holland em cinebiografia de Fred Astaire

Tom Holland ganhou duas novas parceiras de cena para a cinebiografia de Fred Astaire, ainda sem título. Margaret Qualley e Sabrina Carpenter foram escaladas para a produção da Sony Pictures dirigida por Paul King, de Wonka e As Aventuras de Paddington, que ainda não tem data de estreia. Holland interpretará o lendário dançarino e também está entre os produtores do projeto.

Qualley, indicada ao Globo de Ouro e conhecida por trabalhos como Maid e A Substância, viverá Adele Astaire, irmã mais velha de Fred e sua primeira grande parceira de dança. Os dois construíram uma carreira de sucesso juntos nos palcos da Broadway e do West End antes de Fred seguir para Hollywood e se tornar um dos maiores nomes da história dos musicais no cinema.

Adele, no entanto, acabou ficando à sombra da trajetória do irmão. Segundo King, que também assina o roteiro ao lado de Steven Levenson, nenhum registro em vídeo de Adele dançando sobreviveu. “Adele é uma figura cujo trabalho se perdeu para a história”, afirmou o diretor em comunicado sobre o elenco.

Sabrina Carpenter interpretará Ginger Rogers, atriz e dançarina que formou com Astaire uma das duplas mais célebres da história do cinema. Os dois protagonizaram dez filmes juntos, entre eles A Alegre Divorciada, O Picolino e Ritmo Louco. A parceria ajudou a consolidar Astaire como uma das principais estrelas dos musicais de Hollywood.

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A cinebiografia será baseada no livro The Astaires: Fred & Adele, da escritora Kathleen Riley, que também atua como consultora de roteiro e história. Ava Astaire McKenzie, filha de Fred Astaire, e seu filho, Tyler McKenzie, também participam do projeto como consultores e produtores.

O longa está em desenvolvimento há cinco anos. Holland foi anunciado como intérprete de Astaire em 2021 e começou a se preparar para o papel. O ator, que iniciou a carreira no teatro musical como protagonista de Billy Elliot no West End, entre 2008 e 2010, afirmou recentemente que pretende fazer as próprias cenas de dança, sem dublês. “Tenho vontade de não usar dublês, fazer toda a dança e filmar essas sequências em um único plano — como ele teria feito”, disse Holland.