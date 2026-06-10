Margaret parte com Faraji: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quarta, 10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 75 – quarta-feira, 10
Virgínia fica impressionada ao saber que Sebastião contratou Carrapato para seu serviço. Fortunato se preocupa com o pouco reforço policial enviado a Barro Preto a fim de proteger a cidade contra o bando de Belarmino. Virgínia inventa uma desculpa para conseguir dinheiro com Diógenes. Margaret parte com Faraji, e Kênia sofre com as atrocidades de Jendal. Jendal promete trazer Alika de volta a Batanga. Belmira se preocupa com a segurança de Carrapato. Salma desabafa com Lúcia/Alika que decidiu aceitar seu casamento com Fuad para proteger a saúde da mãe. Sebastião acerta o serviço com Carrapato. Mirinho tenta beijar Lúcia/Alika. Alika procura Tonho.