Margaret Atwood e Alice Walker vão participar da Flip 2021

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) anunciou nesta quinta-feira, 18, os participantes da edição de 2021, que acontece virtualmente de 27 de novembro e 5 de dezembro. Dentre os nomes convidados, destaca-se o da canadense Margaret Atwood, autora de O Conto de Aia, que participa da mesa Utopia e Distopia na quarta-feira, 1º de dezembro.

Em um ano de debate ambiental, a edição adota como tema as florestas e sua relação com a literatura, trazendo para o debate cientistas como Antonio Donato Nobre, que compõe a mesa junto com Atwood. A edição também homenageará pensadores e mestres indígenas que perderam a vida para a Covid-19, como o artista plástico Sibé Feliciano Lana e o escritor Higino Tenório. “Através desses nomes, a Flip também homenageia todas as vítimas da pandemia, entre elas gente de outras sabedorias e narrativas como Nelson Sargento, Aldir Blanc e Zé de Paizinho (mestre do samba de aboio sergipano), ou as poetas Olga Savary e Maria Lúcia Alvim, o poeta Vicente Cecim e o ficcionista Sérgio Sant’Anna, enumera o site da instituição.

Além de Atwood, outros nomes que estarão presentes são o poeta chileno Alejandro Zambra, a cantora brasileira Adriana Calcanhotto, a escritora americana Alice Walker (autora de A Cor Púrpura) e o líder indígena brasileiro Ailton Krenak. O acesso às mesas é feito por meio do canal do YouTube da instituição.