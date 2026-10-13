“Marcou gerações”: Flávio Bolsonaro lamenta morte de Netinho nas redes sociais

O cantor Netinho morreu nesta terça-feira, 13, aos 60 anos, em decorrência de um câncer no sistema linfático (linfoma não Hodgkin). Nas redes sociais, ele foi homenageado por uma série de artistas e fãs, que lamentaram o falecimento do autor de hits como Milla, Menina, Beijo na Boca, Fim de Semana, entre outros. Em publicação feita no X (antigo Twitter), o candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) prestou sentimentos aos familiares do baiano.

Recebo com muita tristeza a notícia do falecimento do cantor Netinho. Um dos grandes nomes do axé, Netinho levou a alegria e a música da Bahia para todo o Brasil e marcou gerações. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs. https://t.co/i5DntXK6Ya — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 13, 2026

Apoiador ferrenho e declarado da família Bolsonaro, Netinho chegou a participar de manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e disputou uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022 a convite da ex-deputada Carla Zambelli, mas não conseguir se eleger. Na ocasião, Netinho declarou que pretendia atuar no Congresso como um “soldado de Jair Bolsonaro”.

Em 2023, o cantor chamou a atenção após publicar mensagens de apoio às manifestações ocorridas em 8 de janeiro, que culminaram na invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília por apoiadores do ex-presidente.

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