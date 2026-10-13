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Cultura

“Marcou gerações”: Flávio Bolsonaro lamenta morte de Netinho nas redes sociais

Cantor era apoiador declarado da família Bolsonaro e chegou a disputar um cargo no Câmara dos Deputados em 2022

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 12h33
jair bolsonaro e o cantor netinho
Netinho, com o presidente Jair Bolsonaro: apoiador e possível aliado (/ Reprodução/Twitter)
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“Marcou gerações”: Flávio Bolsonaro lamenta morte de Netinho nas redes sociais Priorize VEJA no Google

O cantor Netinho morreu nesta terça-feira, 13, aos 60 anos, em decorrência de um câncer no sistema linfático (linfoma não Hodgkin). Nas redes sociais, ele foi homenageado por uma série de artistas e fãs, que lamentaram o falecimento do autor de hits como Milla, Menina, Beijo na Boca, Fim de Semana, entre outros. Em publicação feita no X (antigo Twitter), o candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) prestou sentimentos aos familiares do baiano.

Apoiador ferrenho e declarado da família Bolsonaro, Netinho chegou a participar de manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e disputou uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022 a convite da ex-deputada Carla Zambelli, mas não conseguir se eleger. Na ocasião, Netinho declarou que pretendia atuar no Congresso como um “soldado de Jair Bolsonaro”.

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Em 2023, o cantor chamou a atenção após publicar mensagens de apoio às manifestações ocorridas em 8 de janeiro, que culminaram na invasão das sedes dos Três Poderes em Brasília por apoiadores do ex-presidente. 

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