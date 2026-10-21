Marco Nanini reage a críticas por pedir saída de intérprete de Libras de peça

Após ser vaiado por pedir a retirada do intérprete de Libras do palco, Marco Nanini se pronunciou sobre o episódio. Em comunicado, o ator afirmou que a posição da profissional projetava sombras no palco e prejudicava sua atuação. Segundo ele, a responsabilidade pelo problema foi da produção do espetáculo, que não conseguiu chegar a um acordo sobre a mudança de local da intérprete.

“A produção sugeriu outro local, onde a interpretação pudesse seguir de forma íntegra, sem interferir nos elementos técnicos da obra. Mas não se chegou a um entendimento sobre essa mudança. Essa situação acabou passando a impressão de que nós estávamos excluindo a intérprete e o público surdo”, escreveu.

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O episódio ocorreu no domingo, 18, durante uma apresentação de Fim de Partida, em Porto Alegre. Nanini interrompeu a peça para reclamar das sombras provocadas pela intérprete de Libras. O ator explicou que o espetáculo exige um controle rigoroso da iluminação, devido às características do cenário. “A peça acontece dentro de uma pequena caixa cênica, com uma iluminação extremamente minuciosa, feita de um jogo permanente de luz e sombra”, justificou.

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No texto, Nanini também reconheceu que a equipe poderia ter conduzido a situação de maneira mais eficaz e pediu desculpas aos espectadores. “Peço desculpas ao público surdo e a todos os presentes. Acessibilidade não é detalhe de produção, é parte do espetáculo”, afirmou. A Pequena Central, responsável pela produção, comprometeu-se a reforçar os ensaios técnicos com a equipe de Libras antes de cada sessão acessível. O ator também disse que pretende levar o tema à classe teatral para evitar que situações semelhantes se repitam.