Marcius Melhem solta a voz nas redes – e alfineta Dani Calabresa

Após dois anos sem compartilhar nada de sua vida pessoal nas redes sociais, Marcius Melhem abriu novamente seu perfil no Instagram para o público em geral e postou indiretas sobre o escândalo envolvendo Dani Calabresa. Acusado de assédio sexual pela antiga colega de trabalho e outras funcionárias da Globo — o que culminou na demissão do então diretor do humor da emissora—, Melhem sempre alegou inocência. Em dez dias com a página aberta no Instagram, ele ganhou mais de 9 000 seguidores.

No último sábado, 28 de maio, Dani participou do Altas Horas e abriu o programa dançando a música Segura o Tchan, do grupo É o Tchan, ao lado de Leandro Lima e Scheila Carvalho. No dia seguinte, Melhem usou a ferramenta Stories do Instagram para responder a uma pergunta de um seguidor não identificado sobre a participação de Calabresa no programa.

“Viu o É o Tchan no Serginho [Groisman]? Lembra da alegria cantando isso na sua casa? Eu tava e vi.”, dizia a mensagem do seguidor. “Boa lembrança. Não só lembro, como tá no feed. Uma felicidade, né? Dezembro de 2017”, respondeu Melhem, com a foto de um vídeo de karaokê com a canção.

A indireta faz referência a um vídeo gravado pelo ex-Os Caras de Pau em sua casa, durante uma festa com colegas. Nas imagens, Dani canta animadamente Segura o Tchan junto com Debora Lamm. Renata Gaspar também aparece dançando a coreografia e é possível ver a tela da TV com a legenda da música — imagem reproduzida pelo comediante em seus stories de domingo, 29. A gravação original de Calabresa e Lamm dançando em sua casa foi publicada em 9 de dezembro de 2017.

Segundo fontes ouvidas por VEJA, a defesa de Melhem questiona como seria possível que Dani tenha ido a uma festa na casa do “assediador” e se divertido, como aparenta no vídeo do Segura o Tchan, pouco mais de um mês após o suposto ataque. Melhem teria tentado assediá-la no banheiro do bar Vizinha 123, em Botafogo, no Rio de Janeiro, em 5 de novembro de 2017. Na ocasião, segundo se noticiou, Melhem tentou beijar Calabresa por mais de uma vez. Na porta do banheiro, ele a teria imobilizado com as mãos para forçar uma aproximação. Em seguida, ainda de acordo com uma dessas publicações, Melhem abriu as calças, exibindo seu pênis.

Procurado por VEJA, Marcius Melhem confirmou, via assessoria de imprensa, a veracidade da gravação feita em sua casa e do stories publicado pelo artista. Os advogados do ator foram localizados, mas não quiseram se manifestar devido ao segredo de Justiça do processo. Conforme revelou reportagem de VEJA em janeiro de 2021, a tese central da defesa de Melhem é a de que as denúncias vieram à tona apenas após um desentendimento profissional entre eles, em 2019. No processo, o ex-diretor reproduz uma série de mensagens trocadas entre os dois pelo WhatsApp e anexa áudios da atriz que demonstrariam o bom relacionamento entre ambos, antes e depois do suposto episódio de assédio na festa de 2017, tentando refutar o argumento de que ela teria ficado traumatizada. Para os advogados do ator, trata-se de um conteúdo de tom “jocoso e íntimo”, com espaço para mensagens de cunho sexual. De acordo com a peça, exemplos dessa liberdade ficam claros na troca de três mensagens entre os dois, nas quais eles falam sobre nudes.

Dani Calabresa também foi questionada pela reportagem sobre a festa ocorrida um mês após o suposto caso de assédio, mas sua assessoria disse não ter nada a declarar. Entretanto, a equipe da apresentadora informou que existe um inquérito policial em curso na Delegacia da Mulher do RJ (DEAM). “Os depoimentos de oito mulheres dados para a Ouvidoria do Ministério Público integram essa investigação. Todos esses casos são sigilosos. Nenhuma informação sobre eles pode ser divulgada”. A advogada da atriz não retornou às tentativas de contato.

Pessoas próximas a Melhem afirmam que há expectativa de que esse inquérito seja concluído ainda em 2022, o que poderá resultar na abertura de uma ação na Justiça ou no arquivamento do caso.

Confira o vídeo:

Dani Calabresa dança É o Tchan

Em 20 de maio deste ano, Marcius anunciou que abriria sua conta no Instagram, até então reservada somente a amigos e familiares. Na ocasião, ele disse que estava grato por tanto carinho de desconhecidos por o apoiarem durante o período turbulento.

Sete dias depois, em uma sexta-feira, o humorista publicou um primeiro texto enigmático, que também poderia ser considerado uma indireta a Calabresa, dando a entender que sua conduta deslegitimava o feminismo. “Questões: o quanto você pode mentir e usar uma causa fundamental para atingir e destruir alguém? Isso não prejudica a própria causa? E mais: profissionais podem usar qualquer método se estão ‘a serviço da boa causa’? Quem está de olho no que acontece lá fora, ainda não viu nada”, escreveu ele.

Confira:

