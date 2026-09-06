Márcio Garcia prefere deixar a política ‘entre quatro paredes’: Rock in Rio
Ator e apresentador foi ao festival acompanhado da mulher neste domingo, 6
Márcio Garcia esteve no Rock in Rio neste domingo, 6, acompanhado da mulher, Andrea Santa Rosa. Discreto ao falar sobre política, o ator e apresentador afirmou que prefere manter o tema longe dos holofotes e das redes sociais.
“Esse assunto política deixo entre quatro paredes. É um assunto que prefiro não tratar porque é muito polarizado”, disse. Para ele, o debate poderia ser mais saudável se houvesse disposição para respeitar opiniões divergentes: “A única coisa que peço é para as pessoas terem a paz de aceitar a ideia alheia. As pessoas querem que todo mundo pense igual”.
Márcio também evitou colocar razão em apenas um dos lados do espectro político. “Direita tem coisas certas e erradas, esquerda também. Quando você leva a política para o lado de apontar o dedo, não tem santo para lado nenhum”, afirmou Garcia, adiantando que em breve estará de volta à TV aberta: “Projeto está no forno. Em outubro conto para vocês”.
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