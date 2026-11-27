Marcio Garcia relatou uma situação que viveu com o filho caçula, João, de 12 anos. O menino conseguiu comprar o jogo de videogame Grand Theft Auto (GTA), conhecido pelo conteúdo violento, sem que os pais percebessem. O episódio fez com que o apresentador refletisse sobre a atenção que tem dedicado à criação do mais novo de seus quatro filhos. “O João conseguiu driblar nós dois. Pediu o cartão da mãe e comprou o GTA ‘na manha’, como ele diz”, contou nas redes sociais.

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Marcio admitiu que conhecia o jogo, mas imaginava que as versões mais recentes fossem menos violentas. “Tenho três filhos praticamente adultos: Pedro, com 23, Nina, com 21, e Felipe, fazendo 18. Acho que nós, pais, temos uma tendência a dar uma relaxada à medida que os filhos crescem. E percebi que fiz isso com o João. Mas o fato de os irmãos terem crescido não significa que o caçula tenha deixado de ser criança. Ele precisa da mesma atenção que os irmãos receberam quando tinham a idade dele”, afirmou.

O apresentador revelou ainda que pretende acompanhar mais de perto os jogos escolhidos pelo menino e passar a jogar com ele para entender melhor esse universo. “Educar também é reconhecer os nossos próprios vacilos”, disse Marcio, que encerrou a publicação questionando os seguidores se permitiriam que um filho de 12 anos jogasse GTA.

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