Marcelo Bonfá sobre uso de ‘Que país é esse’ pela direita: ‘Estou nem aí’
Aos 61 anos, baterista é o convidado do programa semanal da coluna GENTE
A canção Que País É Este continua atual por sua crítica à corrupção, às desigualdades sociais, à violência e ao descrédito nas instituições, que permanece facilmente reconhecível para diferentes gerações de brasileiros. Embora tenha sido escrita durante o período final da ditadura militar, seus versos parecem dialogar com crises políticas, escândalos e tensões sociais que marcaram o país nas décadas seguintes. A composição de Renato Russo teve uma primeira versão ainda no fim dos anos 1970, quando ele integrava a banda Aborto Elétrico, em Brasília. No entanto, ela só foi gravada oficialmente pela Legião Urbana em 1987, no álbum homônimo Que País É Este 1978/1987. A música hoje, volta e meia, aparece em protestos da direita.
Baterista e um dos fundadores da Legião Urbana, Marcelo Bonfá, 61 anos, em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), comenta esse uso político da música.
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“Cara, essa música nunca foi partidária, nem de direita, nem de esquerda. A gente fala de um contexto que serve para os dois. E usam isso inevitavelmente, mas não estou nem aí (sobre ser usada pela direita). Estou nem aí. Pode fazer o que quiser, quem tiver a sensibilidade de perceber, e muita gente tem, percebe sobre o que ela fala. Para mim tanto faz. Agora, acho que é uma música jovem, é das pessoas do Brasil, do brasileiro, de todo mundo. E quem está lá dentro canta e quem está fora canta, uma música que continua atual, infelizmente, e isso é assustador”.
Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.