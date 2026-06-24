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Cultura

Marcelo Bonfá sobre uso de ‘Que país é esse’ pela direita: ‘Estou nem aí’

Aos 61 anos, baterista é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 11h00
Homem de meia-idade, cabelos castanhos claros e óculos de sol redondos, veste camisa preta e blazer escuro, com microfone de lapela. Ele está sentado, com a boca levemente aberta, em frente a uma janela grande com persianas, sob luz solar
Marcelo Bonfá é o convidado do programa semanal da coluna GENTE -  (Reprodução/VEJA)
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Marcelo Bonfá sobre uso de ‘Que país é esse’ pela direita: ‘Estou nem aí’ Priorize VEJA no Google

A canção Que País É Este continua atual por sua crítica à corrupção, às desigualdades sociais, à violência e ao descrédito nas instituições, que permanece facilmente reconhecível para diferentes gerações de brasileiros. Embora tenha sido escrita durante o período final da ditadura militar, seus versos parecem dialogar com crises políticas, escândalos e tensões sociais que marcaram o país nas décadas seguintes. A composição de Renato Russo teve uma primeira versão ainda no fim dos anos 1970, quando ele integrava a banda Aborto Elétrico, em Brasília. No entanto, ela só foi gravada oficialmente pela Legião Urbana em 1987, no álbum homônimo Que País É Este 1978/1987. A música hoje, volta e meia, aparece em protestos da direita.

Baterista e um dos fundadores da Legião Urbana, Marcelo Bonfá, 61 anos, em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), comenta esse uso político da música.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

 “Cara, essa música nunca foi partidária, nem de direita, nem de esquerda. A gente fala de um contexto que serve para os dois. E usam isso inevitavelmente, mas não estou nem aí (sobre ser usada pela direita). Estou nem aí. Pode fazer o que quiser, quem tiver a sensibilidade de perceber, e muita gente tem, percebe sobre o que ela fala. Para mim tanto faz. Agora, acho que é uma música jovem, é das pessoas do Brasil, do brasileiro, de todo mundo. E quem está lá dentro canta e quem está fora canta, uma música que continua atual, infelizmente, e isso é assustador”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

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TAGS:
Gente
Legião Urbana
Música
Música Brasileira
Renato Russo
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