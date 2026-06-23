Marcelo Bonfá fala do rompimento com Dado Villa-Lobos na Legião Urbana
Aos 61 anos, baterista é o convidado do programa semanal da coluna GENTE
Marcelo Bonfá, 61 anos, junto com Dado Villa-Lobos e Renato Russo, formou uma das bandas de rock mais populares dos anos 1980-1990 no país, a Legião Urbana. Em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), ele fala, entre outros assuntos, da do desgaste com Dado ao voltar com a banda para uma turnê nos anos 2000.
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“A gente sempre se unia na hora de trabalhar e depois cada um tinha uma vida bem diferente. A gente nunca saía junto, acho que é por isso que a banda durou, inclusive. Depois que a Legião Urbana acabou em 1996, muita coisa aconteceu, e a gente só veio a se reunir nos anos 2000. Foi uma turnê grande, convivendo com uma coisa que não era Legião. Era eu e o Dado tocando nossas músicas, com músicos escolhidos por nós. Foi um desgaste, até porque a gente tinha visão diferente do que era para ser isso, sabe? Foi problemático, porque esta turnê começou como um projeto entre ele, a mulher dele, que representava mais ele e era nossa empresária, e eu. No meio do caminho ficou complicado. Eles estavam mais próximos, ficou difícil eu colocar minha ideia para duas pessoas. A coisa desequilibrou”.
Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.