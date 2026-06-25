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Cultura

Marcelo Bonfá, da Legião Urbana: ‘Ouvi muita atrocidade do Bolsonaro’

Aos 61 anos, baterista é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 11h00
Marcelo Bonfá durante o ensaio para o show de quinta-feira, no quarto dia do Rock in Rio
Marcelo Bonfá -  (Marcos Michael/VEJA)
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Marcelo Bonfá, da Legião Urbana: ‘Ouvi muita atrocidade do Bolsonaro’ Priorize VEJA no Google

Um dos fundadores da lendária banda brasileira de rock Legião Urbana, o baterista Marcelo Bonfá, 61 anos, é o convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify). No bate-papo, ele fala sobre música, lembranças e política.

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“Tenho minha posição política, mas ela não é nem um nem outra, é uma mistura. Lá em Brasília, quando era adolescente, o Renato brincava que a gente era democracia da sensibilidade. A gente tinha 14 anos. (…) Acho que quando você faz uma (escolha de não falar em quem votar), dizem: ‘Ah, está em cima do muro’. Falo: ‘Cara, e daí?’. Só porque sou artista, tenho que ser formador de opinião? Tenho que ser um formador de opinião em outras coisas, coisas, sei lá, mais nobres, entende? ‘Ah, fulano vai votar em fulano, vou votar também’. Não, ninguém conhece ninguém. (…) Ouvi muita atrocidade vindo do Bolsonaro e do partido daquelas pessoas. Atacou todas as minorias. Nunca vi Lula falar isso. Só acho que politicamente estão todos com desafios, tem muitos desafios na política em si, seja para quem for”.

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Captação de imagens e dição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

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