Parceiras de samba há mais de uma década, as cantoras Marcelle Motta e Marina Iris colocam na rua no dia dos namorados um EP recheado de sambas românticos.

O carro-chefe do trabalho das sambistas é uma versão cadenciada da música Meu, do cantor e compositor Djavan, que celebra 50 anos de carreira em 2026.

Lançada em 30 de abril, a faixa “Nossa brincadeira”, composta por Fred Camacho e Gilson Bernini, faz parte do EP.

O álbum reúne vozes da nova geração do samba, como Inácio Rios e Leandro Matos, e conta com canções de compositores consagrados, como Jorge Aragão e Sombrinha, autores da música “Novo endereço”.

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Com o trabalho, Marcelle e Marina fazem uma provocação ao público: Existe um tipo de samba pra cada situação da vida? Para cada tipo de relacionamento? Uma música pra cada momento? O que o samba te dá? “Nossa intenção é emocionar o emocionados”, brincam.