Mara Maravilha ataca beijo de Ivete Sangalo e Daniela Mercury: ‘dou descarga’

Mara Maravilha, depois de apontar sua artilharia para Xuxa, agora resolveu criticar um antigo beijo trocado entre Ivete Sangalo e Daniela Mercury. Ao repostar a imagen em seu pefil nas redes sociais, a apresentadora escreveu:

“A gente não precisa ver isso. A gente precisa ver o Brasil como país de primeiro mundo! Nós brasileiros que honramos a nossa bandeira verde, amarelo, azul e branco precisamos de educação, saúde, segurança… Enfim política justa (…). Sei que estou poluindo meu perfil, mas depois eu dou descarga, me desculpem”. A publicação, claro, recebeu diversas críticas pelo tom bélico, fora de contexto e desnecessário.

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