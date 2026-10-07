Mara Maravilha ataca beijo de Ivete Sangalo e Daniela Mercury: ‘dou descarga’
Apresentadora não tem economizado desafetos por comentários nas redes sociais
Mara Maravilha, depois de apontar sua artilharia para Xuxa, agora resolveu criticar um antigo beijo trocado entre Ivete Sangalo e Daniela Mercury. Ao repostar a imagen em seu pefil nas redes sociais, a apresentadora escreveu:
“A gente não precisa ver isso. A gente precisa ver o Brasil como país de primeiro mundo! Nós brasileiros que honramos a nossa bandeira verde, amarelo, azul e branco precisamos de educação, saúde, segurança… Enfim política justa (…). Sei que estou poluindo meu perfil, mas depois eu dou descarga, me desculpem”. A publicação, claro, recebeu diversas críticas pelo tom bélico, fora de contexto e desnecessário.
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