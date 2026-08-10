Mara Maravilha aciona a polícia após polêmica com Xuxa

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Mara Maravilha acionou a polícia após ter o telefone exposto e ser alvo de perseguição cibernética, atribuindo os ataques a fãs de Xuxa. Sua equipe jurídica investiga o vazamento e reforçou a segurança. O episódio ocorre em meio a nova troca de farpas entre as apresentadoras, e Xuxa também analisa processar Mara. Entenda a escalada da rivalidade.

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Mara Maravilha acionou a polícia após ter o número de telefone exposto na internet e afirmou estar sendo alvo de perseguição cibernética. Segundo a assessoria jurídica da apresentadora, um boletim de ocorrência foi registrado, e os responsáveis pelo vazamento serão investigados.

Mara atribuiu os ataques a fãs de Xuxa Meneghel, com quem voltou a trocar farpas nas redes sociais. “Quando a militância de fã-clube precisa se organizar em bando para tentar atingir uma só, é porque essa uma ainda é muito importante”, declarou a artista em uma publicação no Instagram.

A equipe jurídica de Mara informou que pretende adotar medidas nas esferas cível e criminal contra os responsáveis pelo vazamento e pelos ataques. A segurança particular da apresentadora também foi reforçada. “Temos indícios das fontes que impulsionaram esse movimento de calúnia e difamação. Mediante aos fatos, a segurança da artista foi reforçada por solicitação de sua própria equipe para que a mesma siga cumprindo sua agenda de compromissos, mesmo diante de todos os desconfortos insustentáveis”, diz o comunicado.

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O episódio acontece após uma nova troca de farpas entre Mara e Xuxa, em meio à turnê O Último Voo da Nave, da Rainha dos Baixinhos. Em um dos capítulos, Maravilha fez uma indireta à roupa usada pela apresentadora no espetáculo. Xuxa respondeu afirmando que “muita gente que está querendo pegar carona na nave com insultos” e disse sentir pena de Mara, sem citar seu nome.

Nesta segunda-feira, 10, a coluna GENTE noticiou que os advogados de Xuxa analisam a possibilidade de processar Mara Maravilha. A equipe jurídica da apresentadora já teria reunido materiais com ataques feitos por Mara. A eventual ação, no entanto, ainda depende da confirmação de Xuxa.

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