Miley Cyrus se casou no sábado, 21, com o baterista Maxx Morando. A cerimônia aconteceu em Palm Springs, na Califórnia, em um lugar especial para o casal, apaixonado por música. O evento foi realizado no Twin Palms, casa modernista construída em 1947 que ficou conhecida como a residência de Frank Sinatra e que, segundo o site oficial de reservas, pode ser alugada a partir de 16 400 dólares (cerca de 98 300 reais).

A cerimônia ocorreu sob um arco de rosas brancas, ao lado da piscina em formato de piano. Fotos aéreas mostraram uma recepção ao ar livre com uma enorme instalação circular de flores brancas e velas, cercada por mesas redondas. A festa usou o monograma “M+M” como motivo.

A comemoração de Miley e Maxx começou na véspera, na sexta-feira 20, em um jantar de ensaio para cerca de vinte convidados, segundo a Page Six. A refeição foi de três tempos: para abrir, cappuccino de xerez, pavé de batata na manteiga queimada e mil-folhas de pera e burrata com nozes-pecã caramelizadas e vinagrete de lavanda; no prato principal, filé-mignon com legumes da estação, batata Anna e mini lobster rolls, ou ravióli de lagosta do Maine. Para fechar, bolo de chocolate com caramelo, crème brûlée de baunilha e sorbet de framboesa.

O casamento reuniu cerca de cem convidados. A pequena cerimônia, para os padrões da diva pop, teria sido uma escolha do noivo: de acordo com a revista People, Maxx é reservado, e por isso o casal queria algo menor e mais significativo. Para completar o clima, quem conduziu os votos foi Wayne Coyne, vocalista do Flaming Lips e velho parceiro de Miley.

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Entre os presentes estavam a mãe da cantora, Tish, e a irmã, Noah. O pai, o cantor country Billy Ray Cyrus, com quem a família teve períodos de tensão e afastamento, foi uma das presenças mais comentadas. Ele chegou acompanhado da atriz Elizabeth Hurley e do filho dela, Damian, de acordo com a BBC.

O dress code mandava vestir-se de preto, o que transformou o vestido de seda branca da noiva, assinado por Anthony Vaccarello para a Saint Laurent, no único foco de luz da noite. Maxx usou terno preto da mesma grife.

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