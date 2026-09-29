Mansão de Selena Gomez é vendida e chama atenção por detalhes de luxo

A atriz Selena Gomez vendeu sua mansão em Los Angeles, na Califórnia, por US$ 5,39 milhões (cerca de R$ 27,9 milhões). Construído na década de 1980 para o músico Tom Petty, da banda Tom Petty and the Heartbreakers, o imóvel tem 1.067 m² de área e se tornou conhecido por aparecer em Selena + Chef, um programa de culinária apresentado pela artista.

Entre as inúmeras comodidades da propriedade estão uma cachoeira artificial, piscina, spa, cabana com bar e área para refeições ao ar livre. A mansão também conta com academia, sala de massagem, adega e espaço de maquiagem, além de seis quartos e dez banheiros.

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