Mansão de Nicolas Cage é atingida por cratera de 9 metros; veja vídeo

Avaliada em cerca de 53 milhões de reais, a mansão de Nicolas Cage, em Malibu, na Califórnia (EUA), teve parte do acesso destruído após uma enorme cratera se abrir na entrada do imóvel, nesta terça-feira, 8. O buraco, com aproximadamente nove metros de largura e nove de comprimento, atingiu a área que leva à garagem e também provocou o desabamento de um trecho da rua.

Apesar da dimensão do estrago, ninguém ficou ferido. A propriedade estava vazia e não houve necessidade de evacuação. Bombeiros e equipes da companhia de gás foram acionados após uma suspeita de rompimento de tubulação. A área foi isolada para avaliação dos danos.

Imagens divulgadas pelo The U.S. Sun mostram blocos de concreto, partes da estrutura de privacidade e até um banheiro químico que acabou dentro da cratera. A suspeita é de que a erosão costeira, agravada pelo mar agitado na região, tenha contribuído para o desabamento.

Cage comprou a propriedade em 2024 por 10,5 milhões de dólares, aproximadamente 53 milhões de reais. Com cerca de 372 metros quadrados, o imóvel tem vista para o oceano, acesso a uma praia isolada, paredes de vidro, cozinha equipada para chef, garagem com elevador e terraço com jacuzzi.

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