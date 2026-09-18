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Cultura

Manifesto com 300 artistas apoia Lula — mas cobra mudanças na cultura

Texto foi assinado por Gloria Pires, Caio Blat e Chico César

Por Lucas Almeida 18 set 2026, 11h49 | Atualizado em 18 set 2026, 16h44
Três artistas em close-up: um homem de barba e lenço azul, uma mulher de cabelo grisalho e vestido verde, e um homem de cabelo crespo e óculos tocando violão
Caio Blat, Glorias Pires e Chico César (@caio_blat/@gpiresoficial/@oficialchicocesar/Instagram)
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Manifesto com 300 artistas apoia Lula — mas cobra mudanças na cultura Priorizar nos meus resultados Google

Um manifesto assinado por mais de 300 artistas e intelectuais apoia a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas pede mudanças da condução de políticas relacionadas à cultura. Intitulado de “A cultura está com Lula e pede mudanças”, o documento divulgado na quinta-feira, 17, o documento divulgado na quinta-feira, 17, conta com apoio de Gloria Pires, Caio Blat e Chico César.

“O setor cultural e artístico brasileiro apoia enfaticamente a reeleição do presidente Lula e soma forças na defesa da democracia e dos direitos sociais que estão em jogo neste pleito presidencial”, diz o texto. “Queremos um salto não apenas quantitativo, de orçamento, mas sobretudo qualitativo na visão, compreensão e gestão da cultura e das artes por parte do próximo governo Lula.”

O manifesto ainda conta com assinaturas de cineastas como Anna Muylaert (Que Horas Ela Volta?), Laís Bodanzky (Bicho de Sete Cabeças) e Gabriel Mascaro (O Último Azul), além dos escritores Mario Prata e Xico Sá.

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O grupo celebra o retorno do Ministério da Cultura (Minc), assinado em decreto por Lula no primeiro dia de seu mandato, em janeiro de 2023. A pasta tinha sido extinta em 2019, como parte da reforma administrativa do governo Bolsonaro. Sem citar a ministra Margareth Menezes, o manifesto critica as ações tomadas desde então: “Os resultados do terceiro mandato estão aquém do potencial da cultura como força transformadora da sociedade. Estão aquém das necessidades e das enormes potencialidades do nosso setor”. 

O texto pede por maior apoio a diferentes setores da arte. “É preciso que o próximo governo compreenda que o audiovisual, a música e o mercado editorial são indústrias estratégicas geradoras de divisas, e que não podem continuar ausentes do projeto de reindustrialização do Brasil”, diz o manifesto, que continua aberto para assinaturas através de um link online.

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