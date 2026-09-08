Malvino Salvador reage a suposto ciúme causado por Wanessa Camargo no Rock in Rio

O ator Malvino Salvador reagiu aos rumores de um suposto climão com Wanessa Camargo durante o Rock in Rio. Em entrevista nesta segunda-feira, 7, o ator se disse surpreso ao descobrir a história pelas redes sociais e negou qualquer incidente com a cantora, reagindo ao boato de que teria deixado o evento um dia antes devido a uma suposta dança sensual de Wanessa, que teria irritado sua esposa, Kyra Gracie. “Eu dei muita risada com relação a isso. Como que criam uma história e ligam com uma coisa que não tem nada a ver, que não faz sentido?”, disse.

Segundo Malvino, ele e a família deixaram o festival mais cedo no domingo, 6, porque as filhas estavam cansadas e com frio. O ator acredita que a saída antecipada possa ter contribuído para o surgimento do boato. “Se estava a Wanessa na nossa frente dançando, que eu não vi, juro por Deus. Eu não sei, gente”, brincou.

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