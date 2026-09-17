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Cultura

Malu Mader declara voto em Lula e alfineta governo Bolsonaro: “Decidiram que artistas eram inimigos”

Atriz disse que a cultura voltou a gerar empregos e produção audiovisual durante o atual governo

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 17h36
Malu Mader
Malu Mader - (@andrewanderley/Instagram)
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A atriz Malu Mader, 60, declarou voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 17 de setembro, em um vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, a artista relaciona sua escolha à política cultural do atual governo e afirma que o cinema brasileiro voltou a produzir e gerar empregos, além de alfinetar o governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL). “”Eu comecei a trabalhar como atriz aos 15 anos e vi o que aconteceu quando decidiram que os artistas eram inimigos. Cinema parado, projetos na gaveta. Como se contar a nossa história fosse um luxo. Agora, o cinema brasileira renasceu.”, diz a artista. A declaração ocorre a menos de três semanas do primeiro turno das eleições presidenciais, marcado para 4 de outubro.

Malu também fez alusão à vitória do filme Ainda Estou Aqui (2024) no Oscar, além da indicação de O Agente Secreto (2025) na maior premiação de Hollywood. “Nós voltamos a filmar, a gerar empregos e a ver o mundo inteiro aplaudindo de pé o nosso cinema, a cultura brasileira. Isso não caiu do céu. Foi a escolha de um governo que entende que cultura é trabalho, é economia e é a alma de um país. O Brasil pode e deve acreditar nas suas próprias histórias. Por isso, o meu voto já tem lado. Meu nome é Malu Mader e eu estou com Lula. O Brasil está pronto para mais.”

Confira o vídeo:

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Sem mencionar nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ela associou aquele cenário à paralisação de produções cinematográficas e a projetos que teriam permanecido sem sair do papel. A atriz afirmou que contar histórias brasileiras chegou a ser encarado como algo secundário. Na sequência, Mader atribuiu ao governo Lula uma mudança nesse cenário. Segundo ela, a produção audiovisual voltou a movimentar profissionais e a conquistar reconhecimento do público. A atriz também defendeu a cultura como uma atividade ligada não apenas à identidade nacional, mas ao trabalho e à economia.

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A manifestação de Mader acontece em uma semana de maior aproximação entre Lula e representantes do setor cultural. No domingo, 13, a atriz participou de um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao lado de nomes como Claudia Abreu, Betty Gofman e Tony Bellotto, que também declararam apoio à candidatura do presidente.

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Em outro movimento da campanha, Lula tem previsto para a próxima quarta-feira, 23, um encontro com artistas na Fundição Progresso, no Rio. O evento deve reunir nomes conhecidos da música e da cultura brasileira. 

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