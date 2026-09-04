‘Maldição’ do Rock in Rio recai na cúpula da Globo: mudanças em dia de festival

Boninho anunciou sua saída da TV Globo em 13 de setembro de 2024, encerrando um ciclo de mais de 40 anos na emissora. No mesmo dia acontecia o Rock in Rio. Agora, uma edição depois, no dia de estreia de mais uma maratona de cobertura da mídia parceira do evento, eis que são anunciadas mudanças de três diretores: Manuel Falcão, Pedro Garcia e Manuel Belmar – conforme antecipado pela coluna GENTE.

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O que mais chama a atenção nessa reestruturação é que tudo acontece em meio a mais uma cobertura do Rock in Rio. O setor de Marca e Comunicação, de Falcão, tem 71 profissionais na Cidade do Rock, a contar pelo número de credenciais solicitadas. É o maior de todas as equipes. Com a saída dele, Cristovam Ferrara assume interinamente a atual área de Marca e Comunicação.

Para efeito de comparação, segundo levantamento exclusivo da coluna, o quantitativo de credenciais disponíveis para o setor de Suprimentos, Serviços e Logística da empresa é de 2, Direitos com 3, Jornalismo com 69, TVG tem 7 e RH conta com 1, entre outros. No total, a empresa teve 341 profissionais credenciados. A maioria voltada para produção de conteúdos digitais. Com a saída de Manuel Belmar, que inicia uma transição a ser concluída no primeiro trimestre de 2027, Júlia Rueff assume já nesta sexta-feira, 4, a liderança de Plataformas Digitais.