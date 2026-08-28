Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho aos 48 anos

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Maju Coutinho, 48, anunciou que está grávida do primeiro filho, Malik, fruto do casamento com Agostinho Paulo Moura. A apresentadora compartilhou a novidade emocionada, usando a música ‘Boas-Vindas’ de Caetano Veloso, e definiu a chegada do bebê como “o show da vida particular”. Saiba mais sobre essa feliz novidade.

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Maju Coutinho anunciou nesta sexta-feira, 28, que está grávida de seu primeiro filho. A apresentadora de 48 anos compartilhou a novidade ao lado do marido, o publicitário e artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem é casada desde 2009.

No anúncio, Maju contou que o bebê se chamará Malik. Ao revelar a gravidez, Maju usou a canção Boas-Vindas, de Caetano Veloso, para embalar a publicação e definiu a chegada do filho como “o show da vida particular”, uma referência ao Fantástico, programa que apresenta com Poliana Abritta.

A notícia marca uma mudança em uma questão sobre a qual a apresentadora já havia falado abertamente. Em 2024, Maju contou que havia congelado óvulos e refletiu sobre o desejo de ser mãe. “Eu não fechei as portas, né? Eu já disse que não sei se quero, já tive dúvida, já disse que não queria, já repensei… O mais difícil é separar o que é genuinamente uma vontade e o que é pressão de uma cultura que diz que eu tenho que ser mãe? “, afirmou na ocasião.

Agostinho já é pai de dois filhos de um relacionamento anterior. Agora, o casal se prepara para receber o primeiro filho juntos.

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