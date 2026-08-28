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Cultura

Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho aos 48 anos

Apresentadora divulgou novidade ao lado do marido

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 12h19 | Atualizado em 28 ago 2026, 14h08
Um casal sorridente, mulher com cabelo crespo preso e blusa azul de renda, homem com barba rala e camisa polo azul clara, segura uma roupinha de bebê estampada com animais, em frente a uma parede de pedras
Maju Coutinho e o marido, Agostinho Paulo Moura (Instagram/Reprodução)
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Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho aos 48 anos Priorizar nos meus resultados Google

Maju Coutinho anunciou nesta sexta-feira, 28, que está grávida de seu primeiro filho. A apresentadora de 48 anos compartilhou a novidade ao lado do marido, o publicitário e artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem é casada desde 2009.

No anúncio, Maju contou que o bebê se chamará Malik. Ao revelar a gravidez, Maju usou a canção Boas-Vindas, de Caetano Veloso, para embalar a publicação e definiu a chegada do filho como “o show da vida particular”, uma referência ao Fantástico, programa que apresenta com Poliana Abritta.

A notícia marca uma mudança em uma questão sobre a qual a apresentadora já havia falado abertamente. Em 2024, Maju contou que havia congelado óvulos e refletiu sobre o desejo de ser mãe. “Eu não fechei as portas, né? Eu já disse que não sei se quero, já tive dúvida, já disse que não queria, já repensei… O mais difícil é separar o que é genuinamente uma vontade e o que é pressão de uma cultura que diz que eu tenho que ser mãe? “, afirmou na ocasião.

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Agostinho já é pai de dois filhos de um relacionamento anterior. Agora, o casal se prepara para receber o primeiro filho juntos.

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