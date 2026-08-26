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Cultura

Maitê Proença sobre demissão da Globo: ‘Foi muito feio, poderia ter destruído a vida’

Aos 68 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 26 ago 2026, 13h04
Maitê Proença -
Maitê Proença -  (Fernando Lemos/VEJA)
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Logo após fazer a minissérie Liberdade, Liberdade, e receber vários elogios pela sua atuação, Maitê Proença, 68 anos, ouviu que permaneceria na TV Globo. Sua surpresa foi imensa ao tomar conhecimento, pela imprensa, de que estava demitida. Tentou falar com alguns amigos próximos, da direção, mas não foi ouvida. A atriz faz o relato desse momento em conversa no programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku).

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“Não foi (uma saída) tranquila, foi conturbada. Entrei com 20 anos, fui mandada embora com 60. E não tinha carta, não tinha aviso prévio, não tinha fundo de garantia, não tinha nada. Se não fosse uma pessoa com alguma disciplina financeira, poderia ter destruído a vida. Eu fui a primeira (dessa leva de demissões dos mais antigos). Mas foi muito feio. Foi muito feio… Eu soube por uma fofoca de jornal. Tinha acabado de fazer Liberdade, Liberdade, sucesso de personagem. E me falaram: ‘Não, fica tranquila que você fica’. E foi. Tentei conversar, não consegui, nem com as pessoas que me recebiam em casa e que eu já tinha chamado para minha casa.”

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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