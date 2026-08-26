Maitê Proença sobre demissão da Globo: ‘Foi muito feio, poderia ter destruído a vida’

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Maitê Proença revela os bastidores chocantes de sua demissão da TV Globo em entrevista. Após a elogiada minissérie Liberdade, Liberdade, a atriz de 68 anos foi surpreendida pela notícia na imprensa, sem aviso prévio, carta ou fundo de garantia, relatando uma “saída conturbada” e a dificuldade em contatar a direção.

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Logo após fazer a minissérie Liberdade, Liberdade, e receber vários elogios pela sua atuação, Maitê Proença, 68 anos, ouviu que permaneceria na TV Globo. Sua surpresa foi imensa ao tomar conhecimento, pela imprensa, de que estava demitida. Tentou falar com alguns amigos próximos, da direção, mas não foi ouvida. A atriz faz o relato desse momento em conversa no programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku).

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“Não foi (uma saída) tranquila, foi conturbada. Entrei com 20 anos, fui mandada embora com 60. E não tinha carta, não tinha aviso prévio, não tinha fundo de garantia, não tinha nada. Se não fosse uma pessoa com alguma disciplina financeira, poderia ter destruído a vida. Eu fui a primeira (dessa leva de demissões dos mais antigos). Mas foi muito feio. Foi muito feio… Eu soube por uma fofoca de jornal. Tinha acabado de fazer Liberdade, Liberdade, sucesso de personagem. E me falaram: ‘Não, fica tranquila que você fica’. E foi. Tentei conversar, não consegui, nem com as pessoas que me recebiam em casa e que eu já tinha chamado para minha casa.”

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).