Maitê Proença: ‘Homossexualidade era a forma de relacionamento entre os sábios’

Figura de forte personalidade na cultura brasileira, com presença constante no debate sobre arte e comportamento, Maitê Proença, 68 anos, é a convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku). Assim ela analisa a máxima de que todo mundo seria um pouco bissexual:

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“Um pouco. Tem estudos que dizem que várias raças são assim. Na Índia, eles têm essa cultura. Na Grécia antiga, a homossexualidade era incentivada, o homem mais velho com um homem mais jovem. A homossexualidade era a forma de relacionamento entre os sábios. Para se passar ensinamentos. E aquilo envolvia sexo, não era malvisto. É tudo um pouco modismo. A gente está ficando careta? O mundo tem umas ondas. Ele tem umas caretas e depois desencareta”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).