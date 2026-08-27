Maitê Proença fala sobre relação com Adriana Calcanhoto”: ‘Ninguém sofreu’
Atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE
Maitê Proença e Adriana Calcanhotto mantêm uma relação de amizade e admiração há anos. A relação amorosa, porém, durou menos de um ano, em 2022. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), a atriz fala assim da cantora:
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“Ninguém sofreu, nem eu, nem ela. Quem assumiu foi a sociedade, foi a imprensa que resolveu falar sobre esse assunto. Isso também foi um momento de experimento social, querendo ou não. Como uma mulher não pode ter prazer por outra pessoa dentro dessa ótica heteropatriarcal machista… É uma outra pessoa, com milhares de características. Sedutoras, interessantes, sensíveis, de talento, de encantamentos”.
Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).