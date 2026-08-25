Maitê Proença fala de Regina Duarte: ‘Não é uma pessoa ruim’
Aos 68 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE
Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Maitê Proença, 68 anos, participa do quadro “um nome, uma frase”. A seguir, o que ela respondeu sobre algumas personalidades com as quais dividiu momentos importantes de sua trajetória.
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Gracindo Júnior – “Coração”.
Boni – “É o maior. Um visionário com coração do tamanho de um bonde”.
Lucia Verissimo – “Divertida, minha amiga parceira de, sei lá, 50 anos”.
Betty Faria – “Ela não gostava de mim no início da nossa convivência, somos hoje super amigas”.
Fábio Porchat – “Meu inquilino! Ele tem TOC, descobre coisinhas no apartamento que eu, que morei lá durante 35 anos, não tinha percebido”.
Regina Duarte – “Regina não é uma pessoa ruim. Não dá para tratar ela com esse desprezo, com essa agressividade”.
Ney Latorraca – “A gente ia para Globo como se fosse para o playground. A gente nem decorava, chegava e decorava na hora, a brincadeira era fazer os câmeras rirem”.
Adriana Calcanhoto – “Ela é de uma musicalidade tanto para escrever a letra como para encaixar uma. Tem uma capacidade de concentração… uma cultura musical que faz com que ela faça belezas em pouquíssimo tempo”.
Lima Duarte – “Foi o maior privilégio que eu tive, meu amor até hoje. Pude sentar de camarote e assistir àquele ator nos afazeres da vida dele”.
Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).