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Cultura

Maitê Proença fala de Regina Duarte: ‘Não é uma pessoa ruim’

Aos 68 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 25 ago 2026, 13h06
Montagem com duas mulheres: à esquerda, uma mulher de cabelos loiros e grisalhos, blusa azul estampada, olhando para frente com a boca levemente aberta; à direita, uma mulher de cabelos escuros e longos, blusa rosa, com expressão de choro e a mão direita na orelha
Maitê Proença e Regina Duarte -  (Reprodução/Instagram)
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Maitê Proença fala de Regina Duarte: ‘Não é uma pessoa ruim’ Priorizar nos meus resultados Google

Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Maitê Proença, 68 anos, participa do quadro “um nome, uma frase”. A seguir, o que ela respondeu sobre algumas personalidades com as quais dividiu momentos importantes de sua trajetória.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Gracindo Júnior – “Coração”.

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Boni – “É o maior. Um visionário com coração do tamanho de um bonde”.

Lucia Verissimo – “Divertida, minha amiga parceira de, sei lá, 50 anos”.

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Betty Faria – “Ela não gostava de mim no início da nossa convivência, somos hoje super amigas”.

Fábio Porchat – “Meu inquilino! Ele tem TOC, descobre coisinhas no apartamento que eu, que morei lá durante 35 anos, não tinha percebido”.

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Regina Duarte – “Regina não é uma pessoa ruim. Não dá para tratar ela com esse desprezo, com essa agressividade”.

Ney Latorraca – “A gente ia para Globo como se fosse para o playground. A gente nem decorava, chegava e decorava na hora, a brincadeira era fazer os câmeras rirem”.

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Adriana Calcanhoto – “Ela é de uma musicalidade tanto para escrever a letra como para encaixar uma. Tem uma capacidade de concentração… uma cultura musical que faz com que ela faça belezas em pouquíssimo tempo”.

Lima Duarte – “Foi o maior privilégio que eu tive, meu amor até hoje. Pude sentar de camarote e assistir àquele ator nos afazeres da vida dele”.

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Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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Gente
Maitê Proença
Regina Duarte
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