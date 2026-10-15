Maísa vira peça-chave em novela ousada para alavancar audiência da Globo

Maísa foi anunciada como a protagonista da próxima novela das 6 da TV Globo, Tempos de Glória. A novidade foi divulgada no Upfront Globo 2027, colocando a atriz no centro da história que contará a trajetória das primeiras jogadoras de futebol no Brasil.

“A prima de vocês é protagonista da próxima das 18h!”, comemorou Maísa no Instagram. Em outros registros, a artista aparece ao lado da jogadora Yanne Lopes, da Seleção Brasileira, e escreve: “Muito feliz em entrar nesse universo”.

Na trama, Maísa interpretará Glória, uma jovem que sonha em ser atleta, mas enfrenta preconceitos e convenções para conquistar seu espaço. A história será ambientada em 1940, próximo ao decreto que proibiria mulheres de praticarem o esporte.

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