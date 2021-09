Mais larga que um avião, maior tela Imax do mundo vai estrear com ‘007’

Com pouco mais de 21 metros de altura por 38 metros de largura, a maior tela de cinema Imax do mundo já tem data marcada para começar a receber espectadores. Localizada no Traumpalast Multiplex, na Alemanha, a recordista, mais larga que um Boeing 737, será inaugurada na próxima quinta-feira, 30, com a estreia de 007: Sem Tempo Para Morrer. As obras estavam em curso desde 2018.

“O Imax do Traumpalast redefine o conceito de ‘telona'”, disse Rich Gelfond, CEO da empresa Imax, ao portal Deadline. “Criamos uma experiência imersiva inesquecível, que vem em um momento crítico para fãs que agora buscam por vivências diferenciadas.” Em frente a 574 assentos, a tela mais larga do mundo pesa cerca de 227 quilos e é aparelhada com tecnologia laser, capaz de oferecer imagens mais nítidas e realistas. Para se ter uma ideia, uma tela de cinema regular costuma medir, em média, 9 metros de altura por 20 metros de largura, e não conta com as imersivas bordas arredondadas já características do Imax.

Primeiro capítulo da franquia gravado com câmeras de filme Imax, Sem Tempo Para Morrer tem cenas feitas sob medida para as dimensões dessa tecnologia, que captam até 26% mais imagem do que as regulares. A estreia do longa, o último com Daniel Craig no elegante terno de James Bond, é vista como o ponta-pé inicial da recuperação definitiva dos cinemas, duramente afetados pela pandemia – ao menos no Reino Unido, a “Bondmania” represada poderá, enfim, trazer de volta a popularidade pré-pandêmica das telonas. O próprio filme, aliás, é símbolo da instabilidade que acomete a indústria desde março de 2020: primeiro a puxar a longa fila de adiamentos, Sem Tempo Para Morrer teve três datas de estreia até finalmente cravar a próxima quinta-feira, 30, como o Dia D.

Confira o trailer abaixo: