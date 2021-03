Maior pintura em tela do mundo é leiloada em Dubai

Considerada a maior pintura em tela do mundo, a obra do artista britânico Sacha Jafri, intitulada de The Journey of Humanity (A viagem da humanidade, em tradução livre), foi vendida nesta terça-feira, 23, em um leilão em Dubai, por 62 milhões de dólares (cerca de 341,8 milhões de reais).

A pintura, que tem pouco mais de 1.500 metros quadrados (equivalente a quatro quadras de basquete), e registrada pelo livro dos Recordes, é composta por 70 pinturas que seriam vendidas separadamente ao longo de um ano para obras de caridade. Entretanto, o francês Andre Abdoune, que reside em Dubai, decidiu comprar todos os segmentos juntos. “Venho de uma família pobre e sei o que é às vezes não ter nada para comer, mas sabia que contava ao menos com o amor dos meus pais, educação e apoio. Separar as obras teria sido um erro”, declarou o comprador.

A obra, concluída no final de setembro, teve ajuda de crianças de mais de 140 países que enviaram suas pinturas de forma online para serem incluídas no trabalho do artista inglês. Jafri, de 44 anos, esperava arrecadar cerca de 30 milhões de dólares com o leilão. Valor considerado por ele suficiente para financiar iniciativas de saúde, saneamento e educação para crianças em partes pobres do mundo.

Com o dobro do valor almejado, ele espera que sua pintura dê início a um movimento humanitário.