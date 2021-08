Maior parque temático da Lego começa a ser construído na China

Começou nessa quinta-feira, 26, na cidade de Shenzhen, na China, a construção do parque temático e resort da Lego que promete ser o maior do mundo no segmento. Segundo a revista americana Variety, o projeto ocupará uma área de 580.000 metros quadrados e deve custar 7 bilhões de yuans, o equivalente a 5,6 bilhões de reais, para ser concluído. A inauguração está prevista para 2024.

O novo parque terá uma combinação de áreas de lazer internas e externas. A Miniland — uma espécie de réplica em miniatura da cidade feita de Lego — será interna e contará com experiências interativas digitais de alta tecnologia e marcos representativos da cidade, assim como cenas culturais e da vida cotidiana. O parque ainda incluirá nove áreas temáticas e mais de 100 passeios, shows e atrações interativos. O resort terá em suas dependências um parque aquático e três hotéis, com mais de 1.000 quartos temáticos do brinquedo.

Voltado para crianças de 2 a 12 anos e suas famílias, o parque é mais um empreendimento da Merlin Entertainments, que já tem “legolands” em oito países, além de gerenciar atrações como a famosa roda-gigante London Eye e o museu de cera Madame Tussauds.

“A construção do maior resort Legoland do mundo em Shenzhen representa um marco significativo para a Merlin na China, refletindo as oportunidades no país e nosso compromisso com o desenvolvimento de negócios na China”, disse Nick Varney, executivo-chefe da empresa durante a cerimônia de lançamento — marcada pela entrega simbólica de 20.000 peças de Lego para os presentes.