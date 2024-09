Maidê Mahl: atriz encontrada ferida segue internada em estado grave há mais de 20 dias

A atriz e modelo Maidê Mahl, de 31 anos, segue internada nesta quinta-feira, 26, em estado grave e estável na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Maidê está no hospital há mais de 20 dias, desde quando foi encontrada gravemente ferida no rosto e nas pernas. Ela ficou desaparecida por três dias, entre 2 e 5 de setembro e encontrada em um quarto de hotel na Zona Sul de São Paulo.

O caso está sendo investigado como lesão corporal. Segundo a polícia, não há indícios, ainda, de envolvimento de outras pessoas no caso.

O desaparecimento foi registrado por um amigo e, segundo testemunhas, Maidê enfrenta problemas psiquiátricos e estaria em surto.

Maidê ganhou notoriedade nacional ao interpretar Elke Maravilha na série O Rei da TV, da Disney+, e também integrou o elenco da produção O Vale dos Esquecidos, da HBO Max. Ela também trabalhou como modelo e em 2017 e participou do reality show Casa das Modelos, da Rede TV!.

Entenda o caso

Maidê estava desaparecida desde segunda-feira 2, quando foi vista pela última vez em Moema, bairro nobre de São Paulo, por volta das 15h30. Testemunhas relataram que ela usava uma calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom e cachecol bege. Segundo amigos e familiares, a atriz estaria enfrentando questões de saúde mental desde a morte da irmã, Geruse Mahl, que faleceu há três meses, vítima de um câncer. Maidê era acompanhada por médicos.

