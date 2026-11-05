Maiara emociona em carta a Marília Mendonça cinco anos após morte da amiga; leia

Uma carta em homenagem a Marília Mendonça lida por Maiara, dupla de Maraísa, emocionou fãs nas redes sociais. O vídeo foi publicado nesta quinta-feira, 5, data que marca cinco anos da morte da sertaneja. “Marília, tem cinco anos que estamos ressignificando a palavra sofrência. Aqui você continua presente em tudo! Nos palcos, nos repertórios, nas rádios, na rua e no coração do Brasil”, diz a cantora.

A postagem foi feita na conta oficial de Marília no Instagram, que tem quase 38 milhões de seguidores. “O Léo está cada vez mais lindo, inteligente e mais parecido com você! A sua voz ecoa em todos os cantos! O seu legado é real e todos os seus sonhos e desejos são uma ordem!”, afirma Maiara, ao mencionar o filho de Marília com Murilo Huff, de seis anos, único herdeiro da cantora.

“O mundo continua apaixonado por você, pelo seu lado artista e pelo lado mais humano. E aqui… tudo vai ficar bem”, finaliza Maiara. Marília se tornou grande amiga de Maiara e Maraísa ainda no início da carreira. As três lançaram juntas projetos de grande sucesso sob o nome As Patroas, em que cantavam sobre a visão feminina no universo sertanejo.

Marília morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, quando o avião de pequeno porte em que viajava caiu em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Ela seguia de Goiânia para um show em Caratinga. Também morreram no acidente o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

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