🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Cultura

Máfia em crise: as séries de TV que observam o crime (não tão) organizado

Elas desmistificam a figura dos criminosos poderosos e intocáveis, em tramas de humor ácido e curiosas reflexões sobre família e lealdade

Por Lucas Almeida 20 set 2026, 08h00
LEALDADE - Helen Mirren, Pierce Brosnan e Tom Hardy: família em decadência
LEALDADE - Helen Mirren, Pierce Brosnan e Tom Hardy: família em decadência (./Paramount+)
Continua após publicidade
Máfia em crise: as séries de TV que observam o crime (não tão) organizado Priorizar nos meus resultados Google

O casal Conrad e Maeve Harrigan, interpretados pelos ótimos Pierce Brosnan e Helen Mirren, comanda há décadas o lucrativo tráfico de drogas na região norte de Londres, na série Terra da Máfia, que acaba de lançar sua segunda temporada no Paramount+. A dupla encabeça uma dinastia de mafiosos que, iludida pelos louros do passado, crê ser indestrutível. São, contudo, disfuncionais e inconsequentes, postura que os leva rumo à decadência em um mundo mais dinâmico e digital — e de competição mais acirrada entre criminosos. Na nova fase, quando o chefe de uma facção rival insinua que os Harrigan estão obsoletos, o casal simplesmente mata uma dezena de adversários à luz do dia, no camarote de um estádio para corridas de galgos. Cabe então ao incansável faz-tudo do clã, Harry Da Souza (Tom Hardy), limpar os vestígios do caos. “Se chama crime organizado por uma razão”, alerta, ironicamente, um dos seguranças, apontando para a bagunça causada pelos patrões — e que pode ser a ruína deles.

ESCANTEADO - Stallone na série Tulsa King: menosprezado pelo filho do chefe
ESCANTEADO - Stallone na série Tulsa King: menosprezado pelo filho do chefe (Steve Swisher/Paramount+)

A série criminal britânica criada por Ronan Bennett, com episódios dirigidos pelo incensado cineasta Guy Ritchie, desmistifica a aura de intocáveis dos gângsteres, idealizada por clássicos como O Poderoso Chefão, para colocá-los no século XXI com uma pegada à la Succession. Os Harrigan têm dinheiro e influência, mas seu poder está ameaçado por disputas internas entre os filhos problemáticos. Eles não estão sós: a TV vem expandindo o retrato desses figurões do crime, que, além de atrativos, servem como um ótimo contraste para dilemas morais dos dias de hoje, especialmente no que diz respeito à fragilidade das relações familiares e da quase extinta lealdade, assuntos antes caros a esses grupos.

Em Tulsa King, outra da Paramount+, que ganha uma quarta temporada em 16 de outubro, o protagonista de Sylvester Stallone passa 25 anos preso, protegendo o chefe mafioso, e, quando solto, é escanteado pelo filho dele, que o expulsa de Nova York e o leva à insossa Tulsa, em Oklahoma — lá, o grandalhão septuagenário tem de reconstruir sua “carreira” ilícita do zero. A chegada de uma nova geração com códigos morais distintos é também o motor da série Magnatas do Crime, da Netflix, esta criada por Guy Ritchie, um entusiasta do filão. Na trama, o herdeiro de uma burguesia rural descobre que uma propriedade da família está ligada a um império da maconha — e é seduzido a assumir o negócio. Até o Brasil achou um recorte do gênero para explorar: em Os Donos do Jogo, da Netflix, a hierarquia de bicheiros no Rio de Janeiro é ameaçada por jovens ambiciosos e pela possível legalização dos jogos de azar.

Siga
Continua após a publicidade
VERSÃO BRASILEIRA - Os Donos do Jogo: disputa de bicheiros no Rio
VERSÃO BRASILEIRA - Os Donos do Jogo: disputa de bicheiros no Rio (Marcos Serra Lima/Netflix)

Entender o fascínio causado pelos mafiosos não é difícil. Dos caubóis virulentos de faroestes até anti-heróis de índole ambígua, como Walter White, o professor de química que vira traficante em Breaking Bad, esses personagens são poderosos, irrefreáveis, inteligentes e representam um ideal antigo, mas ainda em voga, de masculinidade. “No começo, o crime é glamouroso, principalmente se você for jovem e ingênuo, que era o meu caso”, descreveu Martin Scorsese sobre a experiência de crescer em um bairro dominado pela máfia ítalo-americana, em Nova York, retratada por ele em Os Bons Companheiros (1990). Enquanto gênero de ficção, porém, esse poder paralelo não deixa de arrebanhar seguidores.

Continua após a publicidade
DO ZERO - Magnatas do Crime: herdeiro reergue negócios ilícitos da família
DO ZERO – Magnatas do Crime: herdeiro reergue negócios ilícitos da família (Christopher Raphael/Netflix)

A primeira evolução do filão na TV veio em 1999, com a excelente série Família Soprano — nela, o chefe do crime não é tão diferente dos outros mortais: ele vive no subúrbio, tem preocupações triviais, como a faculdade da filha, e confidencia com uma terapeuta. É dessa herança que bebem as novas produções, que miram em histórias menos realistas e mais irônicas. Em Terra da Máfia, por exemplo, um lance cômico merece destaque: a filha de Harry entra para o crime e passa a extorquir influenciadores digitais, prometendo protegê-los de quaisquer perigos — um velho discurso vazio da máfia (afinal, ela é o perigo) usado com comerciantes do passado, mas aplicado aos dias de hoje. Algo assim acontece em Tulsa King: a primeira ação do personagem de Stallone é entrar em uma loja que vende maconha medicinal legalizada e ameaçar o dono para ele lhe dar 20% do lucro em troca de proteção. Ver o grandalhão negociando com funcionários sob a influência da droga é hilário. Do outro lado da tela, o espectador, quem diria, acaba se reconhecendo: até os mafiosos estão lutando pelo pão de cada dia.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013

Publicidade
TAGS:
Streaming
Tela Plana
Televisão
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).