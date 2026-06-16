Mães dos herdeiros de Neymar se equiparam em rotina e fortuna

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Neymar e Bruna Biancardi esperam uma menina, o quinto filho do craque. A matéria detalha quem são as mães dos outros filhos do jogador – Davi Lucca, Mavie, Helena e Mel – e como a exposição por meio de suas relações com Neymar impulsiona suas carreiras como influenciadoras digitais.

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Desde que anunciou que a família ficará maior, o casal Neymar e Bruna Biancardi, que está esperando mais uma menina, voltou ao centro dos holofotes. O bebê será o quinto filho do atleta, que já é pai de Davi Lucca, 14, Mavie, 2, Helena, 1, e Mel, de 11 meses.

Com 15,5 milhões de seguidores no Instagram, Bruna espera com Neymar. Influenciadora digital, ela também atua na empresa de moda Long Island, marca pertencente à família.

Já Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, o primogênito de Neymar, soma quase 3 milhões de seguidores. Conheceu o jogador na adolescência, em Santos, por meio de amigos em comum. Os dois tiveram um breve relacionamento e se tornaram pais quando ela tinha 17 anos e ele 19. Ao que se consta, são amigos. Atualmente ela mora na Espanha com o marido, o empresário Vinicius Martinez, e o filho do casal, Valentin, 6.

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Amanda Kimberlly é mãe de Helena, nascida em julho de 2024. Também influenciadora, acumula cerca de 1,4 milhão de seguidores no Instagram. Antes da gravidez, não passava de 200 mil. Participou do reality show da MTV, Are You the One?, em 2017.

Em comum, todas utilizam sua fama repetina com a exposição da relação com Neymar para angariar patrocínios e publicações nas redes sociais, e fazer dinheiro com aparições em eventos. As influenciadoras seguem suas vidas, mesmo que independentes do craque, mas sem desvincularem a imagem da dele. Até porque, com filhos em comum, é tarefa quase impossível não estarem envolvidas nas polêmicas que envolvem o camisa 10 da Seleção.

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As três são influenciadores e faturam o equivalente em postagens nas redes sociais. Os posts variam em torno de 300 mil, segundo dados colhidos por fontes do mercado digital. A associação ao nome do jogador é semelhante para os três nomes das mulheres. Curioso não?

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