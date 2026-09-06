Mãeana cita Bíblia antes de cantar Rita Lee no Rock in Rio

Mãeana resolveu levar a Bíblia ao Rock in Rio antes de cantar Doce Veneno, clássico de Rita Lee (1947-2023), neste domingo, 6. No palco, recitou um trecho do livro de Levítico que classifica como “impura” a mulher durante a menstruação: “Mas a mulher quando tiver fluxo e seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará impura. E tudo que a tocar será imundo. E tudo onde ela se sentar será imundo”.

O contraste está no fato de a passagem religiosa vir antes de uma música de Rita Lee, que passou a carreira inteira transformando desejo, sexo e liberdade feminina em matéria-prima para desafiar tabus. Fica a curiosidade do que Rita, que fez da transgressão uma marca, acharia de ver seu Doce Veneno precedido por uma frase sobre a suposta impureza da mulher.

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