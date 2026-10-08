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Cultura

Mãe se surpreende ao descobrir quem era o ‘Seu Chico’, parceiro de futebol do filho

Episódio inusitado ganhou as redes sociais

Por Flávio Monteiro 8 out 2026, 11h16 | Atualizado em 8 out 2026, 11h36
Um homem idoso de cabelos grisalhos e um jovem sorrindo, com o braço do idoso sobre o ombro do rapaz, em frente a folhagens verdes
Miguel e o famoso "Seu Chico", também conhecido como Chico Buarque (@monalisa.maedemeninos/TikTok)
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Mãe se surpreende ao descobrir quem era o ‘Seu Chico’, parceiro de futebol do filho Priorize VEJA no Google

Uma mulher viralizou nas redes sociais após descobrir que seu filho jogava futebol com nada mais, nada menos do que Chico Buarque. Monalisa Melo compartilhou a história na última terça-feira, 6, em seu perfil no TikTok. De acordo com a influenciadora, o pequeno Miguel falava com frequência do “Seu Chico”, com quem participava das partidas, mas a mãe não poderia imaginar de que se tratava de um nome célebre da MPB.

“Fui assistir meu filho jogar futebol. Quando me deparei com essa lenda da nossa música brasileira, não acreditei no que meus olhos viam até ler o nome na camisa”, escreveu Monalisa. A publicação rapidamente ganhou as redes, angariando mais de 1,5 milhão de visualizações.

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