Mãe se surpreende ao descobrir quem era o ‘Seu Chico’, parceiro de futebol do filho

Uma mulher viralizou nas redes sociais após descobrir que seu filho jogava futebol com nada mais, nada menos do que Chico Buarque. Monalisa Melo compartilhou a história na última terça-feira, 6, em seu perfil no TikTok. De acordo com a influenciadora, o pequeno Miguel falava com frequência do “Seu Chico”, com quem participava das partidas, mas a mãe não poderia imaginar de que se tratava de um nome célebre da MPB.

“Fui assistir meu filho jogar futebol. Quando me deparei com essa lenda da nossa música brasileira, não acreditei no que meus olhos viam até ler o nome na camisa”, escreveu Monalisa. A publicação rapidamente ganhou as redes, angariando mais de 1,5 milhão de visualizações.

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