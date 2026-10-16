Mãe de Virginia relembra passado de faxineira nos Estados Unidos
Margareth Serrão relembrou experiência no exterior
Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão revelou que já trabalhou como faxineira nos Estados Unidos. A experiência faz parte de sua trajetória antes de alcançar a atual realidade, marcada pelo luxo e pela proximidade com o universo das celebridades. A declaração foi feita durante uma entrevista à imprensa sobre sua participação no reality Poderosas do Cerrado, que acompanhará de perto o cotidiano dela e de outras mulheres de destaque do Centro-Oeste.
“Morei nos EUA, fui faxineira. Mas eu tenho o maior orgulho disso! É a verdadeira história da Margareth e dos seus filhos, principalmente Virginia Fonseca”, declarou. Após deixar os Estados Unidos, Margareth se estabeleceu em Goiás, onde iniciou uma trajetória no comércio.
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