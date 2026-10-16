Mãe de Virginia relembra passado de faxineira nos Estados Unidos

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão revelou que já trabalhou como faxineira nos Estados Unidos. A experiência faz parte de sua trajetória antes de alcançar a atual realidade, marcada pelo luxo e pela proximidade com o universo das celebridades. A declaração foi feita durante uma entrevista à imprensa sobre sua participação no reality Poderosas do Cerrado, que acompanhará de perto o cotidiano dela e de outras mulheres de destaque do Centro-Oeste.

“Morei nos EUA, fui faxineira. Mas eu tenho o maior orgulho disso! É a verdadeira história da Margareth e dos seus filhos, principalmente Virginia Fonseca”, declarou. Após deixar os Estados Unidos, Margareth se estabeleceu em Goiás, onde iniciou uma trajetória no comércio.

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